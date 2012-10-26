Голова ЦВК категорично заперечує проведення закритих засідань

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

Зокрема, у повідомленні зазначається, що у засобах масової інформації і серед офіційних спостерігачів тиражується думка, за якою Центральна виборча комісія у виборчому процесі нібито проводить закриті засідання і наради, куди не запрошуються, зокрема, представники політичних партій – суб’єктів виборчого процесу і спостерігачі.

«Мені невідомі причини формування цієї думки, хоча можу припустити, що дехто робить відповідні припущення, виходячи із суб’єктивного розуміння особливостей робити Комісії, - заявив з цього приводу голова ЦВК. - Хочу зазначити, що переважна більшість питань, які розглядає ЦВК на своїх засіданнях, мають очевидний характер і об’єктивно не потребують реальних обговорень. Дискусійність інших питань засвідчується їх обговоренням, іноді гострим, на засіданнях або різним голосуванням членів ЦВК».

«Додам, що, як відомо, нинішній персональний склад Комісії, згідно з чинним законодавством, формувався за відповідної участі різних політичних партій, які були і залишаються опонентами у політичному процесі, - підкреслив В.Шаповал. -- Очевидно, що об’єктивному коментатору важко було б передбачити, що різні члени ЦВК можуть погодитися на закритий режим роботи. Це суперечило б елементарній логіці».

«Як висновок, категорично не сприймаю констатації щодо якихось попередніх і закритих засідань ЦВК. Сказане, однак, не заперечує позитивну оцінку з боку Комісії зусиль представників ЗМІ, міжнародних та вітчизняних спостерігачів та інших осіб, які так або інакше офіційно причетні до організації і проведення виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року», - заявив голова ЦВК.

Також В.Шаповал зауважив, що Центральна виборча комісія була і залишається відкритою для дискусій з будь-яких питань її внутрішньої роботи, але потребує об’єктивної оцінки цієї роботи. Такої ж оцінки потребує весь виборчий процес, який сьогодні відбувається в Україні.

На цю тему: Ештон і Клінтон закликали українську владу провести вільні вибори

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня Державний секретар США Гілларі Клінтон та верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон закликали українську владу провести вільні вибори, наголосивши, що вони стануть іспитом для країни.

Про це Г.Клінтон і К.Ештон написали у своїй статті, опублікованій в американській газеті «New York Times».

Автори статті, зокрема, зазначили, що на даний момент є деякі тривожні тенденції, що підтверджуються останніми проміжними доповідями місії зі спостереження за виборами Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

«Ми стурбовані повідомленнями про використання адміністративного ресурсу на користь правлячої партії та кандидатів від правлячої партії, а також труднощами, з якими стикаються українські ЗМІ. Крім того, ми стурбовані продовженням практики проведення Центральною виборчою комісією своїх засідань у закритому режимі та відсутністю представників деяких політичних партій в окружних і дільничних виборчих комісіях», - написали Г.Клінтон і К.Ештон.