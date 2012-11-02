ЦВК змінила голову окружкому №11 на Вінниччині

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні за ініціативною секретаря ЦВК Тетяни Лукаш.

Відповідно до рішення ЦВК, новим головою ОВК № 11 призначено члена цієї комісії, представницю партії «Руський блок» Ольгу Стадник.

Під час обговорення цього питання куратор регіону Юлія Швець, а також інші члени ЦВК, які були призначені за квотою опозиційних партій - Андрій Магера, Жанна Усенко-Чорна, Ігор Жиденко та Валерій Шелудько, - заявили, що таке рішення буде лише імітацією якихось заходів із розблокування роботи цієї комісії, але не вирішить питання.

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«Ми міняємо голову комісії на людину, яка, по суті, саботувала роботу комісії», - зазначив І.Жиденко.

Ю.Швець запропонувала альтернативний проект рішення про зміну голови цієї ОВК на іншу кандидатуру, запропоновану фракцією «БЮТ-Батьківщина», - Віталія Корчика.

Проте, на думку більшості членів ЦВК, ця кандидатура не відповідає необхідним критеріям. «Ця людина з іншої місцевості, 1964 року народження, у цій комісії не працювала. І ми в такій складній ситуації пропонуємо таку людину», - сказав член ЦВК Юрій Донченко.

У свою чергу голова ЦВК Володимир Шаповал підтримав своїм голосуванням обидва проекти рішень. Водночас він наголосив, що у такій ситуації кращим рішенням було б дострокове припинення повноважень усього складу ОВК.

«Якщо такий проект рішення (дострокове припинення повноважень – УНІАН) з’явиться завтра, то я за нього проголосую», - сказав В.Шаповал.

Як повідомляв УНІАН, впродовж п’яти днів ОВК №11 зволікала з наданням електронних відомостей про результати голосування. На даний час до електронної системи «Вибори» введено лише 20% даних електронних протоколів з цього округу.

ОВК 31 жовтня з різницею у п’ять хвилин ухвалила три постанови про відсторонення С.Сітарського від виконання обов’язків голови комісії та обрала на цю посаду члена комісії О.Стадник.

Між тим пізніше ОВК №11 за головування О.Стадник відхилила телеграму ЦВК за підписом В.Шаповала про необхідність прискорення введення електронних даних до системи «Вибори».

За даними сайту ЦВК, в окрузі №11 лідирує кандидат в депутати Наталія Солейко, яка балотувалась від "Батьківщини". За неї проголосували 29,93% виборців, за самовисуванця Олександра Домбровського - 28,99%.