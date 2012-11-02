ЦВК змінила голову окружкому №11 на Вінниччині

21:51, 02 листопада 2012
Політика
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Центральна виборча комісія задовольнила подання ОВК №11 Вінницької області про заміну голови цієї комісії, представника фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергія Сітарського.

Голову змінили на засідання ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні за ініціативною секретаря ЦВК Тетяни Лукаш.

Відповідно до рішення ЦВК, новим головою ОВК № 11 призначено члена цієї комісії, представницю партії «Руський блок» Ольгу Стадник.

Під час обговорення цього питання куратор регіону Юлія Швець, а також інші члени ЦВК, які були призначені за квотою опозиційних партій - Андрій Магера, Жанна Усенко-Чорна, Ігор Жиденко та Валерій Шелудько, - заявили, що таке рішення буде лише імітацією якихось заходів із розблокування роботи цієї комісії, але не вирішить питання.

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«Ми міняємо голову комісії на людину, яка, по суті, саботувала роботу комісії», - зазначив І.Жиденко.

Ю.Швець запропонувала альтернативний проект рішення про зміну голови цієї ОВК на іншу кандидатуру, запропоновану фракцією «БЮТ-Батьківщина», - Віталія Корчика.

Проте, на думку більшості членів ЦВК, ця кандидатура не відповідає необхідним критеріям. «Ця людина з іншої місцевості, 1964 року народження, у цій комісії не працювала. І ми в такій складній ситуації пропонуємо таку людину», - сказав член ЦВК Юрій Донченко.

У свою чергу голова ЦВК Володимир Шаповал підтримав своїм голосуванням обидва проекти рішень. Водночас він наголосив, що у такій ситуації кращим рішенням було б дострокове припинення повноважень усього складу ОВК.

«Якщо такий проект рішення (дострокове припинення повноважень – УНІАН) з’явиться завтра, то я за нього проголосую», - сказав В.Шаповал.

Як повідомляв УНІАН, впродовж п’яти днів ОВК №11 зволікала з наданням електронних відомостей про результати голосування. На даний час до електронної системи «Вибори» введено лише 20% даних електронних протоколів з цього округу.

ОВК 31 жовтня з різницею у п’ять хвилин ухвалила три постанови про відсторонення С.Сітарського від виконання обов’язків голови комісії та обрала на цю посаду члена комісії О.Стадник.

Між тим пізніше ОВК №11 за головування О.Стадник відхилила телеграму ЦВК за підписом В.Шаповала про необхідність прискорення введення електронних даних до системи «Вибори».

За даними сайту ЦВК, в окрузі №11 лідирує кандидат в депутати Наталія Солейко, яка балотувалась від "Батьківщини". За неї проголосували 29,93% виборців, за самовисуванця Олександра Домбровського - 28,99%.

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