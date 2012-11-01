ЦВК нарешті занепокоїлась ситуацією у трьох скандальних округах

19:53, 01 листопада 2012
Політика
2157 0

ЦВК занепокоєна повільною динамікою передачі електронних результатів виборів з трьох одномандатних виборчих округів - № 11 (Вінниця), № 197 (Канів Черкаської області) та № 223 (Київ, Шевченківський район).

Засідання ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив член ЦВК Михайло Охендовський журналістам.

«ЦВК має підстави висловлювати занепокоєння щодо введення інформації із трьох одномандатних виборчих округів – округ № 11 Вінницької області, з якого введено лише 81% повідомлень про зміст протоколів дільничних виборчих комісій, це округ № 197, з якого введено лише 48%, та округ № 223, з якого введено 77% повідомлень», - сказав М.Охендовський.

За його словами, сьогодні вранці ЦВК на підставі відповідних подань політичних партій внесла зміни до складу окружної виборчої комісії № 197. «У складі цієї комісії змінено 8 з 18 членів, і ми сподіваємося, що після цього роботу цієї комісії буде відновлено і вона почне опрацьовувати протоколи ДВК і вводити повідомлення їхнього змісту до системи «Вибори», - додав він.

Водночас, сказав М.Охендовський, ЦВК не має права втручатися в роботу окружних виборчих комісій, оскільки це не належить до повноважень Центвиборчкому.

«З іншого боку, ми в межах своїх повноважень спрямовуємо в діяльність усіх без винятку окружних комісій дії, які повинні відповідати закону України про вибори народних депутатів», - пояснив він.

М.Охендовський наголосив, що ЦВК уважно відстежує ситуацію в одномандатному виборчому окрузі № 223. «Реагування з боку ЦВК на ситуацію у 223-му окрузі відбувалося неодноразово, в окремих випадках це давало свої плоди, але в цілому залишається такою, яка є зараз», - зазначив він.

За його словами, ЦВК обов’язково відреагує на ситуацію у Шевченківському районі Києва, але на підставі інформації куратора цього регіону – заступника голови ЦВК Андрія Магери.

*** За даними сайту Центральної виборчої комісії, у столичному окрузі № 223 опрацьовано 76,23% протоколів, за самовисуванця Віктора Пилипишина проголосували 28,37% виборців, за кандидата від ВО «Свобода» у Юрія Левченка - 27,51%.

За інформацією сайту ЦВК, у 197-му окрузі опрацьовано 48,63% протоколів, згідно з якими за самовисуванця Богдана Губського віддали свої голоси 34,67% виборців, за кандидата від ВО «Батьківщина» Леоніда Л.Даценка – 31,83%.

За даними Центрвиборчкому, в окрузі № 11 опрацьовано 81,81% протоколів. За кандидата від «Батьківщини» Наталію Солейко проголосували 29,88% виборців, за самовисуванця Олександра Домбровського – 28,98%.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter