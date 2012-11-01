ЦВК нарешті занепокоїлась ситуацією у трьох скандальних округах

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив член ЦВК Михайло Охендовський журналістам.

«ЦВК має підстави висловлювати занепокоєння щодо введення інформації із трьох одномандатних виборчих округів – округ № 11 Вінницької області, з якого введено лише 81% повідомлень про зміст протоколів дільничних виборчих комісій, це округ № 197, з якого введено лише 48%, та округ № 223, з якого введено 77% повідомлень», - сказав М.Охендовський.

За його словами, сьогодні вранці ЦВК на підставі відповідних подань політичних партій внесла зміни до складу окружної виборчої комісії № 197. «У складі цієї комісії змінено 8 з 18 членів, і ми сподіваємося, що після цього роботу цієї комісії буде відновлено і вона почне опрацьовувати протоколи ДВК і вводити повідомлення їхнього змісту до системи «Вибори», - додав він.

Водночас, сказав М.Охендовський, ЦВК не має права втручатися в роботу окружних виборчих комісій, оскільки це не належить до повноважень Центвиборчкому.

«З іншого боку, ми в межах своїх повноважень спрямовуємо в діяльність усіх без винятку окружних комісій дії, які повинні відповідати закону України про вибори народних депутатів», - пояснив він.

М.Охендовський наголосив, що ЦВК уважно відстежує ситуацію в одномандатному виборчому окрузі № 223. «Реагування з боку ЦВК на ситуацію у 223-му окрузі відбувалося неодноразово, в окремих випадках це давало свої плоди, але в цілому залишається такою, яка є зараз», - зазначив він.

За його словами, ЦВК обов’язково відреагує на ситуацію у Шевченківському районі Києва, але на підставі інформації куратора цього регіону – заступника голови ЦВК Андрія Магери.

*** За даними сайту Центральної виборчої комісії, у столичному окрузі № 223 опрацьовано 76,23% протоколів, за самовисуванця Віктора Пилипишина проголосували 28,37% виборців, за кандидата від ВО «Свобода» у Юрія Левченка - 27,51%.

За інформацією сайту ЦВК, у 197-му окрузі опрацьовано 48,63% протоколів, згідно з якими за самовисуванця Богдана Губського віддали свої голоси 34,67% виборців, за кандидата від ВО «Батьківщина» Леоніда Л.Даценка – 31,83%.

За даними Центрвиборчкому, в окрузі № 11 опрацьовано 81,81% протоколів. За кандидата від «Батьківщини» Наталію Солейко проголосували 29,88% виборців, за самовисуванця Олександра Домбровського – 28,98%.