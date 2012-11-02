194-му окружкомові знадобилася доба, щоб оголосити переможця

Про це повідомив кореспонденту УНІАН координатор виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА в Черкаській області Сергій Варич.

Зокрема, за його словами, члени 194 окружної виборчої комісії нарешті оголосили дані голосування в окрузі і підписали остаточний протокол, відповідно до якого переміг кандидат у народні депутати від «Батьківщини» М.Булатецький.

Як повідомляв УНІАН, за даними сайту ЦВК, на 194 ОВК вчора було опрацьовано результати вже на 100% дільниць, проте до цього часу велася боротьба між М.Булатецьким і самовисуванцем Валентиною Жуковською, яка, відповідно до даних сайту ЦВК, має на 12 тис. 373 голоси менше.