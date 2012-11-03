Кандидат "Батьківщини" переміг у Кіровограді

Як передає кореспондент УНІАН, голова ОВК №99 Ірина Коваленко зачитала протокол про підсумки результатів голосування в Кіровограді, згідно з яким по багатомандатному виборчому округу з результатом 33,35% голосів виборців перемогла Об’єднана опозиція «Батьківщина».

Партія регіонів набрала 23,42%, «УДАР» – 17,68%, ВО «Свобода» - 9,89%, КПУ – 9,14%.

По одномандатному виборчому округу № 99 з результатом 32,8% переможцем оголошено кандидата від Об’єднаної опозиції «Батьківщина», підприємця Андрія Табалова. А.Табалов випередив свого найближчого конкурента від Партії регіонів, першого заступника голови Кіровоградської обласної ради Олександра Шаталова на 2,5% (2 225 голосів). Третє місце посів кандидат від «УДАРу», письменник Максим Кідрук, за нього проголосувало 12,54% виборців.

Близько двохсот прихильників А.Табалова, незважаючи на дощ, чекали оголошення протоколу під стінами ОВК і зустріли його оваціями та скандуванням прізвища переможця.

Проте, як повідомляв УНІАН, на сьогоднішній день в судах Кіровограда та в Дніпропетровському апеляційному суді розглядаються позови обласної організації Партії регіонів та її висуванця по даному округу Олександра Шаталова про визнання протиправними дій 32-х дільничних виборчих комісій.

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31 жовтня під час мітингу своїх прихильників А.Табалов зазначив: «Представники Партії регіонів подали 32 позови до дільничних виборчих комісій про визнання порушень на дільницях, на яких я переміг з найбільшим відривом. Членів комісій звинувачують у тому, що вони нібито не допустили на дільниці спостерігачів, які приїхали спостерігати за підрахунком голосів о другій годині ночі, та в інших надуманих порушеннях, щоб потім звернутися до ОВК про визнання результатів голосування на цих дільницях не дійсними».

За словами голови ОВК Ірини Коваленко, поки що жодних повідомлень про рішення судів, які набрали законної сили, до комісії не надходило. Тому вона оголосила переможця.

«Наразі переможця встановлено. Наскільки цей результат є остаточним, залежатиме від рішень судів та їх змісту», - зазначила І.Коваленко.