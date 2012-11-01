У Кіровограді опозиція захищає свого переможного кандидата

Як передає кореспондент УНІАН, у акції протесту взяли участь прихильники кандидата від Об’єднаної опозиції «Батьківщина» по 99-му мажоритарному виборчому округу (м.Кіровоград) Андрія Табалова та представники політичних партій УДАР, ВО «Свобода» та Української народної партії. Мітингувальники тримали плакати «Влада хоче вкрасти голоси кіровоградців» та «Чубченко, пиши протокол!».

Як повідомила кореспонденту УНІАН організатор заходу Ірина Малик, міська влада не дозволила проведення мітингу, посилаючись на те, що Кіровоградська обласна організація Партії регіонів ще два тижні тому подала заявку на проведення з 28 жовтня по 5 листопада з 8 до 23 години на всіх площах у центрі міста масових інформаціно-просвітницьких заходів.

А.Табалов, виступаючи на мітингу зазначив: «Представники Партії регіонів подали 32 позови до дільничних виборчих комісій про визнання порушень на дільницях, на яких я переміг з найбільшим відривом. Членів комісій звинувачують у тому, що вони нібито не допустили на дільниці спостерігачів, які приїхали спостерігати за підрахунком голосів о другій годині ночі, та в інших надуманих порушеннях, щоб потім звернутися до ОВК про визнання результатів голосування на цих дільницях не дійсними».

Голова обласної організації Української народної партії, кандидат по 99-му одномандатному виборчому округу Олександр Ратушняк, назвав дії представників Партії регіонів спробою зрівняти результати виборів на користь кандидата від Партії регіонів Олександра Шаталова і закликав учасників мітингу захистити свій вибір.

Кореспондент УНІАН, відвідавши приміщення де мала б вести засідання виборча комісія 99-го виборчого округу, не застала на місці голову комісії та її заступника.

59 чоловік оголосили, що протестуватимуть проти бездіяльності ОВК безстроково, поки оголосять підсумки голосування по округу. Вони по черзі нестимуть вахту в приміщенні окружної виборчої комісії та надворі.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними, оприлюдненими електронною системою «Вибори 2012» у Центральній виборчій комісії за результатами опрацювання 100% електронних протоколів дільничних комісій у виборчому окрузі №99 (місто Кіровоград) переможцем виборів стає представник Об’єднаної опозиції, голова обласної організації політичної партії «Фронт змін», підприємець, депутат Кіровоградської міської ради А.Табалов, набравши 32,80% голосів виборців. Він обійшов висуванця від Партії регіонів, першого заступника голови Кіровоградської обласної ради Олександра Шаталова, який набрав 30,27% голосів виборців.