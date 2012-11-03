У "Батьківщині" вважають, що 94-й округ теж може стати проблемним

Вона оскаржує результати виборів на 94-му окрузі в Київській області, де перемагає кандидат від Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Віктор Романюк.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

«Київський апеляційний адміністративний суд частково задовольнив позов Тетяни Засухи по першій справі. Суд, розглянувши першу апеляцію Засухи, частково підтвердив її та визнав протиправними дії ДВК», - йдеться в повідомленні.

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У «Батьківщині» вважають, що це рішення у подальшому може бути використано в схемі визнання недійсним голосування на низці виборчих дільниць в бік коригування їх на користь провладного кандидата.

«Коли рішення не ґрунтуються на законі та здоровому глузді, ми не можемо говорити про чесність виборів у цьому окрузі. Сьогоднішня ухвала Київського апеляційного адміністративного суду підтвердження тому, що всі рішення судів диктуються в адміністрації президента», - заявляють в «Батьківщині».

Загалом Т.Засуха подала близько 20 позовів до суду щодо виборів на 94 окрузі.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЦВК, після опрацювання 97,79% протоколів у виборчому окрузі №94 перемагає В.Романюк, за якого віддали голоси 45,21%. У Т.Засухи результат у 35,24% голосів.