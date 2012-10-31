Кандидат від ПР, яка програла, подала 17 позовів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

Як зазначається в повідомленні, у 94-му окрузі, за даними підрахунку 100% бюлетенів, переміг представник «Батьківщини» Віктор Романюк. Втім, його головний опонент Т.Засуха, яка програла йому з відривом 5 913 голосів, подала до Обухівського районного суду 17 позовів.

Протягом дня різний склад суддів відхилив 8 позовів і прийняв 3. Усі три позови приймалися, коли в суді головувала суддя Степанова, заявляють у «Батьківщині».

Під час її головування сталася сутичка між «Грифоном» і журналістами, яких охорона силоміць намагалася не пустити до зали судових засідань.

Крім того, ця суддя, незважаючи на численні прохання, навіть не надала слова відповідачам – членам ДВК. Вони кілька разів зверталися із клопотанням і заявляли, що факти, на які посилається позивач, можуть спростувати десятки осіб, наголосили в опозиції.

«Суддя Степанова жодного разу так і не надала можливість представникам ДВК висловитись», - йдеться в повідомленні.

Засідання суду тривають, охорона категорично забороняє знімати судовий процес навіть на мобільні телефони, повідомили в «Батьківщині».