Литвин обіцяє чистку керівництва в своїй партії

Про це голова Верховної Ради України, лідер Народної партії Володимир Литвин написав на своїй сторінці у Facebook, відповідаючи на запитання користувача: «Яка подальша доля у Народної партії?».

«Ретельний огляд партійних рядів, в першу чергу її керівної ланки, і оновлення, омолодження партійних структур», - відповів В.Литвин.

Нинішній голова ВР не претендує на цю посаду в новообраному парламенті. За словами В.Литвина: "Це крісло багато до чого зобов'язує і водночас часто позбавляє власної думки і навіть особистості... Ти не належиш собі. А у мене сьогодні величезна відповідальність перед виборцями, яка вимагає іншого алгоритму дій", - підкреслив він.

Проект постанови опозиції про розслідування фактів фальсифікації на виборах В.Литвин вважає пропагандою.

"У проекті містяться прямі вказівки, кого і на скільки років необхідно посадити. Зрозуміло, що цей документ запропонований з метою пропаганди і, якщо хочете, залякування, особливо членів дільничних виборчих комісій і суддів", - написав В.Литвин, додавши, що саме тому він доручив відповідним комітетам вивчити цю ініціативу на предмет наявності правових підстав для її офіційної реєстрації.

На цю тему: Яценюк: опозиція не чекатиме, поки збереться нова Верховна Рада

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада голова Ради Об'єднаної опозиції «Батьківщина», народний депутат Арсеній Яценюк вніс до Верховної Ради проект постанови про розслідування фактів фальсифікації парламентських виборів.

Довідка УНІАН, В.Литвин на виборах переміг в окрузі № 65 у Житомирській області, де за нього проголосувало 66,53% виборців. Крім нього, до парламенту не потрапив жоден мажоритарник від НП. У виборах за списком партія не брала участі.