Яценюк: опозиція не чекатиме, поки збереться нова Верховна Рада

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

«Об’єднана опозиція не буде чекати присяги нових членів парламенту. У нас є останній пленарний тиждень ще цього ганебного парламенту, і ми розпочнемо цей пленарний тиждень з формування слідчої комісії по відношенню до кожного голови обласної державної адміністрації, до кожного судді, до кожного прокурора і до кожного члена комісії, які хочуть вкрасти в українців голоси. Нікому не уникнути відповідальності», - заявив А.Яценюк.

Він наголосив, що опозиція вкотре звертає увагу Президента, генпрокурора і голови уряду, що безпосередньо за їхньою участю триває процес фальсифікації підрахунку голосів.

«Ми вимагаємо завершити процес підрахунку голосів. Партія регіонів програла округи. Треба відверто і мужньо це визнати», - сказав А.Яценюк.

Він повідомив, що кожної години надходять відомості про зростання проблемних округів.

Зокрема, він наголосив, що у 95-му окрузі в Ірпені Київської області, де виграє кандидат від «Батьківщини» В’ячеслав Кутовий, кандидат від «УДАРу» Олександр Юраков подав 27 позовів у суд.

Крім того, сказав А.Яценюк, у 94-му окрузі на Київщині також подано 17 судових позовів Тетяною Засухою, а в окрузі № 93 Київщини (Кагарлик) відбувається перерахунок голосів за відсутності кворуму в ОВК, і дописують 700-800 голосів на користь кандидата від Партії регіонів Олександра Онищенка.

За словами А.Яценюка, з 99-го округу Кіровоградщини, де також перемагає представник опозиції, надійшла інформація про 32 позови. У 132-му окрузі Миколаївської області попри перемогу кандидата від «Батьківщини» з розривом у 1600 голосів з’явилася інформацію про нового переможця-«регіонала», повідомив А.Яценюк.