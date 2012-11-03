Литвин: парламент ухвалить зміни до регламенту

Про це спікер написав на своїй сторінці у Facebook, відповідаючи на запитання.

“Він буде ухвалений на наступному тижні. Хоч ряд запропонованих пропозицій мені не подобаються”, - зауважив В.Литвин.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України".

Голова комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності парламенту Володимир Макеєнко зазначив, що прийняття цього законопроекту обумовлено зміною виборчої системи, оскільки з прийняттям закону "Про вибори народних депутатів України" 17 листопада 2011 року вибори народних депутатів проводяться за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою на відміну від існуючої раніше пропорційної системи.

Відповідно до законопроекту, депутатські фракції формуються на партійній основі. Народний депутат може входити до складу лише однієї депутатської фракції (депутатської групи). Позафракційні народні депутати можуть об'єднуватися у депутатську групу народних депутатів (далі - депутатська група). Мінімальна кількість народних депутатів для формування депутатської групи має становити чисельність, не меншу, ніж чисельність нижчої за чисельністю депутатської фракції. Зареєстрована депутатська група має права депутатської фракції.

Згідно з проектом, рішення щодо кандидатур на посаду голови Верховної Ради України приймається шляхом відкритого поіменного голосування. Рішення Верховної Ради про відкликання голови парламенту з посади приймається шляхом відкритого поіменного голосування більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради і оформляється постановою ВР.

Відповідно до законопроекту, голова Верховної Ради України, перший заступник та заступник голови Верховної Ради України не входять до складу депутатської фракції (депутатської групи).

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В законопроекті зазначено, що народний депутат, який не ввійшов до складу депутатської фракції, якого виключено чи який вийшов зі складу депутатської фракції, є позафракційним.

Політичні партії, які за результатами виборів народних депутатів взяли участь у розподілі депутатських мандатів, делегують до складу Підготовчої депутатської групи народних депутатів за квотою: один представник від восьми народних депутатів, обраних за виборчими списками політичних партій. Якщо після розподілу квот залишаються народні депутати, кількість яких становить п’ять і більше народних депутатів, у такому випадку також пропонується по одному представнику від цієї політичної партії. Письмова пропозиція щодо кандидатури народного депутата - представника політичної партії за підписом керівника відповідної політичної партії подається голові Верховної Ради України попереднього скликання, а в разі його відсутності – першому заступнику чи заступнику голови Верховної Ради України.

Народні депутати, обрані в одномандатних округах, делегуються по одному представнику від Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. Делегування представників здійснюється на зборах народних депутатів від відповідних адміністративно-територіальних одиниць, які скликаються головою відповідної ради не пізніш як через 5 днів після оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів. Протокол зборів, підписаний головою відповідної ради, відразу надсилається ним до голови Верховної Ради України попереднього скликання, а в разі його відсутності – першого заступника чи заступника голови Верховної Ради України.