Томенко заявляє, що у Черкасах членів ОВК № 194 лякають кримінальними справами

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина» з посиланням на одного з лідерів партії Миколу Томенка, який перебуває у цьому окрузі.

Зокрема, на представників ОВК та дільничних виборчих комісій тиснуть через керівників підприємств та установ, де вони працюють, а також за допомогою прокуратури, йдеться у повідомленні.

«Сьогодні низка членів комісій готова написати після тиску заяву про відмову працювати в ОВК, а деяких голів ДВК, де Булатецький набрав найбільшу кількість голосів, викликають в прокуратуру і погрожують відкриттям кримінальних справ нібито за «порушення, які вони допустили», - заявив М.Томенко.

За його словами, попри усі заяви прем’єра Миколи Азарова про проведення «чесних виборів», не лише у двох округах Черкащині - № 194 та № 197, - а й усіх інших «було включено ресурс влади та силових структур, для того, щоб у будь-який спосіб фальсифікувати вибори».

«Повторюю – фальсифікувати, тому що будь-які «уточнення» чи «затримки», виглядає смішно, оскільки Микола Булатецький переміг Жуковську з перевагою у більш ніж 12 тисяч голосів, а Леонід Даценко (округ № 197, Канів) переміг Губського з перевагою у 5 тисяч голосів», - наголосив М.Томенко.

«Ми продовжуємо боротьбу за двох наших народних депутатів. Але факт залишається фактом, що влада забула про свої обов’язки працювати на інтереси територіальної громади Черкащини, а займається тим, як сфальсифікувати вибори на двох округах», - заявив один з лідерів Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

Раніше ОВК №194 (Черкаси) оголосила результати і підписала остаточний протокол по одномандатному округу, відповідно до якого на виборах переміг Микола Булатецький, кандидат у народні депутати від ВО "Батьківщина".