Тимошенко каже, що нова ідея Ющенка - ще гірше, ніж було
Лідер БЮТ не згодна
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО негативно оцінює можливість передачі газорозподільних мереж в концесію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції, коментуючи вчорашню заяву заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Юрія ПРОДАНА.
«Я ставлюся до цього вкрай негативно саме тому, що концесія – це ще гірше, ніж приватизація», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона зазначила, що на сьогодні власнику систем газопостачання принаймні можна ставити якісь умови. «Якщо він не виконує такі умови, то можна назад забрати майно, можна притягнути до відповідальності. А концесія – це коли ніхто ні за що не відповідає», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона зауважила, що виключно держава повинна володіти такими об’єктами.
Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня заступник секретаря РНБО Ю.ПРОДАН за підсумками наради з питань енергетики у Президента України Віктора ЮЩЕНКА заявив, що держава має намір передати газорозподільні мережі в концесію.
За словами Ю.ПРОДАНА, держава має намір передавати газорозподільні мережі в концесію за договорами, для чого необхідно провести переоцінку вартості газорозподільних мереж, яка на сьогодні становить більш як 9 млрд. грн.
Він зазначив, що зараз структура власності підприємств з газопостачання та газифікації (міськ- і облгази) непрозора, і газове господарство жодним чином не зацікавлене в модернізації газорозподільних мереж, а також немає жодної відповідальності за дотримання правил експлуатації мереж.
При цьому Ю.ПРОДАН заявив, що в договорах концесії буде визначена чітка відповідальність за користування газорозподільними мережами. «Якщо не виконуватимуться умови договорів концесії, вони забиратимуться і будуть передані в управління «Укргазмережі», - сказав він.
Також він додав, що з 45 міськ- і облгазів тільки 39 є рентабельними і мають невеликий прибуток.