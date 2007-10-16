Тимошенко каже, що нова ідея Ющенка - ще гірше, ніж було

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО негативно оцінює можливість передачі газорозподільних мереж в концесію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції, коментуючи вчорашню заяву заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Юрія ПРОДАНА.

«Я ставлюся до цього вкрай негативно саме тому, що концесія – це ще гірше, ніж приватизація», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що на сьогодні власнику систем газопостачання принаймні можна ставити якісь умови. «Якщо він не виконує такі умови, то можна назад забрати майно, можна притягнути до відповідальності. А концесія – це коли ніхто ні за що не відповідає», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зауважила, що виключно держава повинна володіти такими об’єктами.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня заступник секретаря РНБО Ю.ПРОДАН за підсумками наради з питань енергетики у Президента України Віктора ЮЩЕНКА заявив, що держава має намір передати газорозподільні мережі в концесію.

За словами Ю.ПРОДАНА, держава має намір передавати газорозподільні мережі в концесію за договорами, для чого необхідно провести переоцінку вартості газорозподільних мереж, яка на сьогодні становить більш як 9 млрд. грн.

Він зазначив, що зараз структура власності підприємств з газопостачання та газифікації (міськ- і облгази) непрозора, і газове господарство жодним чином не зацікавлене в модернізації газорозподільних мереж, а також немає жодної відповідальності за дотримання правил експлуатації мереж.

При цьому Ю.ПРОДАН заявив, що в договорах концесії буде визначена чітка відповідальність за користування газорозподільними мережами. «Якщо не виконуватимуться умови договорів концесії, вони забиратимуться і будуть передані в управління «Укргазмережі», - сказав він.

Також він додав, що з 45 міськ- і облгазів тільки 39 є рентабельними і мають невеликий прибуток.