У Литвина не хочуть гадати на Тимошенко на кавовій гущі

Блок Литвина визначиться з підтримкою лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра тільки після створення у парламенті більшості і висунення її кандидатури на цю посаду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві заявив кандидат у народні депутати від Блоку Литвина Михайло СИРОТА, який брав участь у відкритому засіданні громадсько-політичного об’єднання «Український форум».

За словами М.СИРОТИ, спочатку має бути сформована парламентська більшість, і якщо вона буде “помаранчевою” і висуне на посаду прем’єра кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО, «тоді Блок Литвина розгляне це питання».

«А до того, це гадання на кавовій гущі. Зараз це питання немає ні правової, ні політичної основи», - додав він.