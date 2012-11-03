Опозиція вимагає заарештувати рахунки «фальсифікаторів» виборів

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», у заяві йдеться, що «з самого початку парламентські вибори були нечесними та недемократичними, оскільки від участі в них за особистою вказівкою Януковича були відсторонені лідер опозиції Юлія Тимошенко та Юрій Луценко».

«Сьогодні викривлення волевиявлення громадян проводиться системно і масштабно – з порушенням норм кримінального законодавства та будь-яких норм моралі. Штурми окружних виборчих комісій, підпал приміщень, де вони знаходяться, псування бюлетенів на користь провладних кандидатів, фальшування виборів за сприяння підконтрольних владі членів Центральної виборчої комісії, блокування роботи окружних виборчих комісій та підрахунку голосів – ці дії фальсифікаторів стали не виключенням, а правилом підрахунку голосів за нинішнього кримінального режиму Януковича», - наголошують в Об’єднанії опозиції.

Як зазначають автори заяви, члени Центральної виборчої комісії, які дотримуються демократичних поглядів, назвали ці вибори найбільш нечесними та брутальними в українській історії. Аналогічні заяви зробили численні місії міжнародних спостерігачів, які відзначили, що ці вибори є кроком назад, порівняно з попередніми виборами.

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«Батьківщина» наводить список осіб, які, як ідеться у заяві винні у фальсифікації виборів. Серед них автори заяви називають Президента України Віктора Януковича, генерального прокурора Віктора Пшонку, міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, голів деяких облдержадміністрацій, керівників управлінь внутрішніх справ та ряд суддів.

У «Батьківщині» наголошують, що «мова йде не лише про так звані проблемні округи. Масштабні фальсифікації на користь влади відбуваються по всій Україні, у всіх 225 виборчих округах: через майже тиждень після виборів Центральна виборча комісія досі не завершила підрахунок голосів за партійними списками, намагаючись штучно завищити результати Партії регіонів у багатомандатному окрузі».

Автори заяви переконані, що «підрахунок голосів затягується навмисно, адже влада боїться визнати, що Партію регіонів підтримали менше 30% виборців. У той же час, за даними паралельного підрахунку голосів, який проводила Об’єднана опозиція, результат «регіоналів» значно не дотягнув до цієї позначки».