Опозиція хоче переконати ОБСЄ, ПАРЄ та послів не визнавати такі вибори

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив народний депутат від “БЮТ-Батьківщини” Сергій Соболєв.

“Я як член політради Об`єднаної опозиції буду ініціювати термінову зустріч “Батьківщини”, наших колег по “Свободі”, і якщо приєднається Кличко, то ми будемо тільки раді, з місією ОБСЄ, ПАРЄ, послами іноземних європейських держав і послом США, оскільки у країні прямо порушена Конституція, і ці вибори визнавати неможливо”, - наголосив С.Соболєв.

За його словами, вже пройшло чотири доби після дня виборів, однак весь цей час триває фальсифікація результатів голоосування.

С.Соболєв заявив, що у 20 округах знищується виборча документація, фальсифікуються результати, однак жодна посадова особа не притягнута до відповідальності.