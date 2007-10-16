Експерт: якщо опозиція почне рахувати, коаліції буде складно

Член ради громадсько-політичного об`єднання «Український форум», експерт юридичного права Віктор МУСІЯКА вважає, що коаліція демократичних сил не зможе забезпечити довготривалість свого існування.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.МУСІЯКА висловив сьогодні журналістам у Києві.

«Коаліція повинна формуватися урядом, приймати закони для забезпечення його діяльності, але за 228 голосів буде дуже складно, аби 226 голосів були реальними. Якщо опозиція буде затятою, то вона щодня лічитиме, скільки людей голосує, а це конституційна вимога – голосувати самостійно», - сказав В.МУСІЯКА.

На його думку, навіть за участі Блоку Литвина в коаліції «буде важко забезпечити стійкість коаліції на 5 років».

«У мене великі сумніви, що ця коаліція протримається довго, тим паче 5 років, бо попереду президентські вибори», - пояснив він, додавши, що на президентських виборах у кожної політичної сили свої інтереси.

В.МУСІЯКА також вважає, що процедура обрання Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром України також буде складною.

«Звісно, обрання можна буде забезпечити, але потім забезпечити ефективне функціонування коаліції і спільну діяльність буде набагато важче. І ось там можуть бути якраз ті камені спотикання, на які коаліція може наразитися. Це не остаточний варіант коаліції», - вважає він.