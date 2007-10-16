Тимошенко пропонує Ющенку скликати РНБО

Блок Юлії Тимошенко пропонує Президенту зібрати засідання Ради національної безпеки і оборони і напрацювати перелік заходів для недопущення аварій в системі електрогазопостачання як це сталося у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що відповідні пропозиції від БЮТ були надіслані главі держави ще вчора.

«Я думаю, що РНБО є єдиним органом, який може об’єднати всі гілки влади і який на базі указу Президента може зробити чітку технологію дій, яка пов’язана з сьогоднішньою безпекою систем електро- і газопостачання», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що у короткі терміни необхідно профінансувати систему Державного нагляду і зробити технічний аудит цих систем. «Входити в зиму в такому стані є просто неможливо», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також підкреслила, що РНБО може зараз переглянути структуру здійснення цього технічного нагляду. За її словами, доручати це тільки приватним компаніям, які лише заробляють гроші і не звертають уваги на всі інші проблеми, недоцільно.

«Я переконана, що саме рішенням РНБО мусить бути доведений норматив до технічного персоналу цих газо- та електропостачальних систем», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Крім того, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, необхідно забезпечити належний відбір працівників на підприємствах газоелектропостачальної системи і виплачувати їм достойну заробітну плату.

«Ми вважаємо, що Президент, який повністю сьогодні обізнаний і твердо знає, що відбулося у Дніпропетровську, мусить скликати Раду національної безпеки, щоб провести необхідні кроки і необхідні дії», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що на засіданні РНБО має бути розглянуте питання щодо технічного забезпечення МНС. «Це треба зробити навіть до того, що потрібно приймати систему тимчасового фінансування для того, щоб можна було у терміновому порядку закуповувати необхідне обладнання», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, вибух побутового газу в 10-поверховому будинку № 127 по вулиці Мандриківській у Дніпропетровську стався 13 жовтня о 10.20. Загинули 16 осіб, з них двоє дітей. Попередня причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі. Зараз від газопостачання відключено 5200 будинків у Дніпропетровську.

16 жовтня 2007 року Президент Віктор ЮЩЕНКО оголосив Днем національного трауру в зв’язку з трагедією в Дніпропетровську.