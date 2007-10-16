Політрада НУ-НС затвердила розподіл квот з БЮТ

Політрада блоку "НУ-НС" завершила свою роботу і прийняла ряд рішень. Про це РБК-Україна повідомив член політради Юрій Кармазін. Зокрема, політрада ухвалила рішення про припинення роботи Центрального виборчого штабу і підзвітних штабів блоку. Політрада також обговорила принципи роботи майбутньої коаліції.

Ю.Кармазін повідомив, що під час засідання політради було ухвалено рішення, що сторона, яка висуває свого представника на посаду в міністерстві або відомстві несе повну відповідальність за сферу діяльності.

Як повідомив РБК-Україна Ю.Кармазін, політрада блоку сьогодні не обговорювала кандидатури на ті або інші пости, але розподілила квоти в уряді, парламенті і інших відомствах між БЮТ і "НУ-НС" (міжблокове квотування). Міжпартійне квотування ще не завершене і продовжується. Окрім цього, він відзначив, що пости міністрів оборони, міністрів закордонних справ, міністра внутрішніх справ і розділу СБУ не обговорювалися, оскільки ці кандидатури пропонуватимуться виключно Президентом.

Крім того, було обговорено 12 першочергових законопроектів, ухвалення яких необхідно здійснити до затвердження кандидатури прем`єр-міністра. У цьому питанні, за словами Ю.Кармазіна виникла дискусія по законодавчим проектам про імперативний мандат і збільшенням прохідного бар`єру (з 3% до 5%).

РБК-Україна