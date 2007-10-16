Чорновіл вважає позицію Богословської недостойною

Один з лідерів Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ спростовує звинувачення на адресу Партії регіонів у тому, що її представники не мають наміру складати присягу народного депутата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами Т.ЧОРНОВОЛА, Партія регіонів офіційно не заявляла про відмову від 150 мандатів народних депутатів, оскільки “регіонали” вважають такий вчинок “недостойним”.

Т.ЧОРНОВІЛ зауважив, що блокування роботи Верховної Ради допустиме тільки у тому випадку, якби вибори було визнано абсолютно нечесними, але цього не було.

«Ми не будемо саботувати роботу Верховної Ради», - підкреслив Т.ЧОРНОВІЛ.

Як повідомляв УНІАН, представник Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА 5 жовтня заявила, що кандидати у народні депутати від Партії регіонів відмовляться від складення присяги, якщо не буде створено широкої коаліції.

Пізніше у Партії регіонів заявили, що І.БОГОСЛОВСЬКА висловила власну, а не партійну позицію.