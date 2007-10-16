Луценко анонсує на завтра коаліційну угоду

Блок Юлії Тимошенко і Блок "Наша Україна – Народна Самооборона" мають намір оприлюднити коаліційну угоду 17 жовтня. Про це з посиланням на лідера «Нашої України – Народної Самооборони» Юрія Луценка повідомляє сайт блоку НУ-НС.

"Незабаром ми оприлюднимо весь текст із додатками", - сказав Луценко.

За його словами, оскільки 16 жовтня в Україні оголошено день жалоби в зв`язку з вибухами в Дніпропетровську, то угода буде оприлюднена 17 жовтня.