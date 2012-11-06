Мітинговці під ЦВК відбили ще один напад міліції

Про це повідомляє прес-служба партії "Фронт змін".

"Присутнім на площі громадянам та народним депутатам від опозиції вдалося зупинити демонтаж наметів", - уточнили в партії.

"Наразі на площі біля ЦВК перебувають декілька сотень громадян. Серед них, зокрема, народні депутати В`ячеслав Кириленко, Андрій Кожемякін, Роман Забзалюк, Олександр Чорноволенко", - цитує Українська правда.

На цю тему: Лідери опозиції помчали до ЦВК, де «Беркут» хоче розігнати мітинг

Як відомо, лідери опозиції у понеділок ввечері заявили, що мітинг продовжиться у вівторок об 11 годині, а на ніч під ЦВК залишиться група активістів.