Мітинговці під ЦВК відбили ще один напад міліції
01:44, 06 листопада 2012Політика
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Силовики зробили спробу демонтувати намети об’єднаної опозиції "Батьківщина", встановлені біля Центральної виборчої комісії.
Про це повідомляє прес-служба партії "Фронт змін".
"Присутнім на площі громадянам та народним депутатам від опозиції вдалося зупинити демонтаж наметів", - уточнили в партії.
"Наразі на площі біля ЦВК перебувають декілька сотень громадян. Серед них, зокрема, народні депутати В`ячеслав Кириленко, Андрій Кожемякін, Роман Забзалюк, Олександр Чорноволенко", - цитує Українська правда.
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Як відомо, лідери опозиції у понеділок ввечері заявили, що мітинг продовжиться у вівторок об 11 годині, а на ніч під ЦВК залишиться група активістів.
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