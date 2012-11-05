Лідери опозиції помчали до ЦВК, де «Беркут» хоче розігнати мітинг

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив керівник ради Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

"Ми одержали інформацію, що "Беркут" розганяє акцію", - сказав А.Яценюк.

У свою чергу лідер партії "УДАР" Віталій Кличко повідомив: "Ми одержали інформацію, що "Беркут" відтісняє людей від ЦВК".

За його словами, після зустрічі з послами європейських країн лідери опозиції їдуть до будівлі ЦВК, щоб дізнатися про ситуацію, що склалася там.

Водночас столичної міліції спростували інформацію про такі наміри бійців "Беркуту". "Ніхто нікого не відтісняє і не намагється розігнати", - сказали у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Києві.

За попередньою інформацією, співробітники міліції намагаються вжити заходів, щоб люди не виходили на проїжджу частину і не перекривали рух.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на площі Лесі Українки біля Центральної виборчої комісії триває мітинг прихильників опозиції проти фальсифікацій на парламентських виборах.

В акції беруть участь близько 3 тис. осіб. Учасники мітингу тримають прапори Об'єднаної опозиції «Батьківщина», партії «УДАР» і ВО «Свобода».

Тим часом співробітники «Беркуту» оточили місце проведення мітингу і не пропускають туди людей. Навколо сцени, де виступають лідери опозиції, стоять тільки ті люди, які потрапили туди до оточення місця бійцями «Беркуту».

Крім того, учасникам мітингу з гучномовців оголошується інформація про заборону Окружним судом Києва проведення цього заходу. Зокрема, в цьому зверненні людей закликають розійтися.