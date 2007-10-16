НУ-НС ділитиме портфелі наступного тижня

“Наша Україна – Народна самооборона” наступного тижня вирішуватиме питання розподілу посад в межах блоку .

Про це УНІАН повідомив член політради НУ-НС Владислав КАСЬКІВ.

В.КАСЬКІВ підтвердив, що сьогодні на засіданні члени політради блоку “Наша Україна – Народна самооборона” остаточно узгодили кадрові квоти між НУ-НС і БЮТ в уряді, парламенті та інших відомствах. За його словами, конкретні кандидатури не обговорювались.

“Кадрові проблеми зняті”, - наголосив В.КАСЬКІВ, додавши, що водночас між демократичними блоками залишились деякі ідеологічні розбіжності. Зокрема, щодо законопроекту про введення імперативного мандату для народних депутатів. В.КАСЬКІВ підкреслив, що він особисто і більшість членів НУ-НС виступають категорично проти ухвалення такого документу, водночас БЮТ вимагає його ухвалити.

Як повідомляється на сайті блоку НУ-НС, лідер «Нашої України – Народної Самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО повідомив, що БЮТ та НУ-НС мають намір оприлюднити коаліційну угоду 17 жовтня. "Незабаром ми оприлюднимо весь текст із додатками", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, оскільки 16 жовтня в Україні оголошено День жалоби у зв`язку з вибухами в Дніпропетровську, то угода буде оприлюднена 17 жовтня.