Батьківщина: Силовики намагалися демонтувати намети біля ЦВК
08:59, 06 листопада 2012Політика
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Силовики здійснили спробу демонтувати намети Об’єднаної опозиції «Батьківщина», встановлені біля Центральної виборчої комісії.
Демонтаж вдалося зупинити
Присутнім на площі громадянам та народним депутатам від опозиції вдалося зупинити демонтаж наметів, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».
На площі біля ЦВК перебувають декілька сотень громадян. Серед них, зокрема, народні депутати В’ячеслав Кириленко, Іван Кожемякін, Роман Забзалюк, Олександр Чорноволенко.
Одразу після участі у понеділок пізно ввечері в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV на площу біля ЦВК поїхав голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
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