Батьківщина: Силовики намагалися демонтувати намети біля ЦВК

Присутнім на площі громадянам та народним депутатам від опозиції вдалося зупинити демонтаж наметів, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».

На площі біля ЦВК перебувають декілька сотень громадян. Серед них, зокрема, народні депутати В’ячеслав Кириленко, Іван Кожемякін, Роман Забзалюк, Олександр Чорноволенко.

Одразу після участі у понеділок пізно ввечері в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV на площу біля ЦВК поїхав голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.