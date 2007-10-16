У СПУ потирають руки: БЮТ і НУ-НС тепер доведеться виконувати обіцянки

Соціаліст Віталій ШИБКО прогнозує недовговічність коаліційного союзу блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» і БЮТ.

Як повідомляє сайт СПУ, В.ШИБКО вважає, що ця коаліція “дуже скоро буде зруйнована зсередини: через внутрішні суперечності». За його словами, “адже БЮТ і НУ-НС треба буде виконувати дані виборцям обіцянки».

«Ми ж ось-ось маємо одержати вклади Ощадбанку СРСР і перейти на професійну армію з 2008 року. Тому ми дуже скоро станемо свідками того, як союзники дорікатимуть один одному у тому, що їм не дають реалізувати передвиборні програми», - сказав В.ШИБКО.

За його словами, «розвалювати коаліцію НУ-НС і БЮТ за допомогою оскаржень в суді результатів виборів немає ніякої необхідності». «Ті, хто програв, тут ні при чому: вся справа в тих, хто виграв», - сказав він.

Він прогнозує, що в складній ситуації опиниться і Партія регіонів, «яка не звикла працювати в опозиції». Разом з тим, В.ШИБКО не впевнений, що побоювання опозиційного життя змусить Партію регіонів шукати способи перегляду або скасування підсумків виборів-2007.