Помаранчева коаліція ліквідує Тендерну палату?

Демократична коаліція у Верховній Раді VI скликання ініціює внесення змін до законодавства про державні закупівлі і позбавить Тендерну палату України (ТПУ) як громадську організацію функцій контролю в цій сфері.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив голова Львівської обласної державної адміністрації Петро ОЛІЙНИК.

«Я переконаний, що демократична більшість, яка буде створена у Верховній Раді, сформує демократичний уряд, який ліквідує Тендерну палату», - сказав він.

При цьому губернатор зазначив, що таку ініціативу в парламенті нового скликання підтримають всі здорові політичні сили.

Як сказав П.ОЛІЙНИК, на останньому засіданні Ради національної безпеки і оборони він запропонував винести на розгляд Конституційного Суду питання про конституційність існування такого органу, як ТПУ.

Губернатор зазначив, що діюча система держзакупівель призводить до перевитрати державних коштів як мінімум на 15%. «Мільярди гривень служать групці людей, які приватизували публічні державні кошти і левову їх частину акумулюють на відповідних рахунках», - сказав П.ОЛІЙНИК.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО неодноразово заявляв про корумпованість чинного законодавства у сфері держзакупівель і вказував на необхідність швидкого ухвалення змін до діючої редакції закону.

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ попросив Генеральну прокуратуру додатково перевірити діяльність Тендерної палати.

«Більшої корупції, ніж у Тендерній палаті, в країні немає, тому вживатимемо найжорсткіші заходи», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.