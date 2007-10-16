Регіонали почекають, доки ”труп супротивника не пропливе по річці”?

Політолог Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що коаліція демократичних сил буде створена, але вона не зможе сформувати збалансовану владу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні журналістам у Києві.

«Союз можливий, і він буде створений, я думаю, в перші дні. Але здатність коаліції сформувати владу, в якій буде баланс, - в цьому великі сумніви», - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

Він мотивував свою позицію тим, що вже зараз у складі блоку «Наша Україна - Народна самооборона» не всі політики розділяють погляди і економічні пропозиції лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

«І багато хто не готовий голосувати за неї як за прем`єра, але, разом з тим, ці політики братимуть участь в коаліції і в більшості. Також неоднозначною є кандидатура Вячеслава КИРИЛЕНКА (на посаду голови парламенту – УНІАН)», - пояснив він.

Крім того, політолог назвав чинником нестійкості коаліції демократичних сил розбіжності, що стосуються реалізації політичних ініціатив Президента, які є умовою формування коаліції.

«Коаліція буде, а ось прем`єріада, формування влади може затягнутися», - припустив А.ЄРМОЛАЄВ.

Політолог прогнозує два можливі варіанти розвитку подій, один з яких припускає формування технічного «помаранчевого» уряду з нейтральними фігурами в результаті провалу голосування щодо кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО.

«Такий варіант дозволить зберегти політичну більшість мінімум на рік, дозволить увійти до бюджетного року і підтримати ініціативу Президента щодо конституційної реформи. Така схема більш вигідна Віктору ЮЩЕНКУ, тому що він одержує керований уряд без яскравих лідерів і політичну підтримку з конституційного процесу», - вважає він.

На думку А.ЄРМОЛАЄВА, другий варіант розвитку подій є негативним.

«У разі провалу голосування з ключових позицій у Верховній Раді і Кабінеті Міністрів «помаранчева» коаліція почне розвалюватися через внутрішні кризи. Тут можливі як радикальні версії – блокування роботи ВР – до варіанту перехоплення ініціативи ідеї широкої коаліції», - пояснив він.

Експерт також зазначив, що Партії регіонів невигідно перебувати «у стані війни». «У разі, якщо збережеться шанс на компроміс, Партія регіонів увійде до Верховної Ради і займе позицію «мудрого індіанця», який чекатиме, доки труп супротивника не пропливе по річці. А ось якщо Президент знову зробить кульбіт на 180 градусів, якщо підтримає коаліційний уряд формально і неформально, то, я думаю, що Партія регіонів використає досвід 2007 року», - додав він.

А.ЄРМОЛАЄВ також не виключив, що у разі другого варіанту розвитку подій Партія регіонів може піти на дострокові парламентські вибори і підтримати ідею проведення дострокових президентських виборів.

«Доля прем`єрствування Юлії ТИМОШЕНКО, мені здається, перебуває в руках Президента. Можна провести аналогію з 1999 роком, коли Леонід КУЧМА формально підтримав висунуту кандидатуру Валерія ПУСТОВОЙТЕНКА, але не зробив жодного руху, щоб забезпечити неформальну підтримку, внаслідок чого пройшла кандидатура Віктора ЮЩЕНКА (на посаду прем`єр-міністра – УНІАН)», - сказав політолог.