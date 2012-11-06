Колишній Президент України Леонід Кучма вважає, що усі проблемні питання парламентських виборів слід було вирішити до 31 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

Відповідаючи на запитання, як він оцінює процес підбиття підсумків парламентських виборів, Л.Кучма сказав: «Маємо те, що повинні мати».

«Оті закарлючки, які ставилися у неділю, їх можна і необхідно було вирішити максимум до 31-го числа», - заявив він.

І тоді Україна, за його словами, отримала б добрі слова від усіх європейських спостерігачів.

Як зауважив Л.Кучма, «усі повинні знати, що якщо ти порушив правила гри, то секір башка».

На запитання, як би він вчинив сьогодні, якби був Президентом, Л.Кучма відповів, що завжди мав бажання жити і працювати по закону. «Перемагати треба так, щоб не було необхідності звертатись до судів», - заявив він.

За його словами, дуже прикро, що Україна опинилася у такій ситуації. «Україна знаходиться сьогодні у такому стані, що ми не повинні давати приводи ні Заходу, ні Сходу на нас показувати пальцем», - сказав Л.Кучма.