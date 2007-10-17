Губернатор Житомирської області подав у відставку
09:31, 17 жовтня 2007Політика
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Заява вже у Ющенка
Губернатор Житомирської обл. Юрій Павленко написав заяву про бажання залишити посаду у зв`язку з майбутньою діяльністю в парламенті. Про це він повідомив РБК-Україна. Він нагадав, що законодавство забороняє поєднання посад депутата і голови облдержадміністрації.
За словами Ю.Павленка, заяву він передав Президентові України вчора, і вона буде розглянута після публікації результатів дострокових парламентських виборів.
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