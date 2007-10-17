Ющенко їде до Дніпропетровська

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Дніпропетровської області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, планується що у Дніпропетровську В.ЮЩЕНКО огляне місце трагедії, де стався вибух побутового газу. В обласній лікарні ім. І.І.Мечникова Президент відвідає постраждалих від аварії.

Також В.ЮЩЕНКО візьме участь у засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.