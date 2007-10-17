Литвин без мандата ні про що говорити не хоче

Блок Литвина не має наміру починати переговори про свою участь у коаліції до формування своєї фракції у Верховній Раді VI скликання.

Про це заявив журналістам керівник виборчого штабу Блоку Литвина Ігор Шаров, повідомляє Ліга.

За його словами, Блок Литвина діятиме відповідно до Конституції, законів про вибори народних депутатів і про статус народного депутата.

"На даному етапі всі заяви про створення будь-яких варіантів парламентської коаліції є ні чим іншим, як оголошенням намірів", - зазначив він.

"Ми спочатку ввійдемо в сесійну залу, складемо присягу на вірність Україні, зареєструємо фракцію Блоку Литвина, оберемо главу фракції, якого уповноважимо на проведення переговорів про створення коаліції", - сказав Шаров.

Тільки після цього, підкреслив політик, можливе проведення офіційних переговорів і озвучення офіційних позицій.

"До цього моменту ми лише можемо констатувати, що триває процес консультацій, що нами можуть вестися і ведуться винятково навколо досягнення консенсусу щодо проведення потрібних країні соціально-економічних проектів", - пояснив представник блоку.

Він також додав, що Блок Литвина "не зобов`язаний своїм проходженням у Верховну Раду жодній політичній силі, клану або олігархам".

"Ми маємо зобов`язання тільки перед своїми виборцями", - підкреслив Шаров. Саме тому він закликав "припинити будь-які спекуляції щодо входження або невходження Блоку Литвина в коаліцію і нібито надмірних кадрових апетитів блоку".

"Якщо в когось здають нерви, то потрібно їх стримувати, а не влаштовувати чергову мильну оперу", - підкреслив Шаров.

Українська правда