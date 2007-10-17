Литвин без мандата ні про що говорити не хоче
У блоці дають поради всім, у кого здають нерви
|Ігор Шаров
Про це заявив журналістам керівник виборчого штабу Блоку Литвина Ігор Шаров, повідомляє Ліга.
За його словами, Блок Литвина діятиме відповідно до Конституції, законів про вибори народних депутатів і про статус народного депутата.
"На даному етапі всі заяви про створення будь-яких варіантів парламентської коаліції є ні чим іншим, як оголошенням намірів", - зазначив він.
"Ми спочатку ввійдемо в сесійну залу, складемо присягу на вірність Україні, зареєструємо фракцію Блоку Литвина, оберемо главу фракції, якого уповноважимо на проведення переговорів про створення коаліції", - сказав Шаров.
Тільки після цього, підкреслив політик, можливе проведення офіційних переговорів і озвучення офіційних позицій.
"До цього моменту ми лише можемо констатувати, що триває процес консультацій, що нами можуть вестися і ведуться винятково навколо досягнення консенсусу щодо проведення потрібних країні соціально-економічних проектів", - пояснив представник блоку.
Він також додав, що Блок Литвина "не зобов`язаний своїм проходженням у Верховну Раду жодній політичній силі, клану або олігархам".
"Ми маємо зобов`язання тільки перед своїми виборцями", - підкреслив Шаров. Саме тому він закликав "припинити будь-які спекуляції щодо входження або невходження Блоку Литвина в коаліцію і нібито надмірних кадрових апетитів блоку".
"Якщо в когось здають нерви, то потрібно їх стримувати, а не влаштовувати чергову мильну оперу", - підкреслив Шаров.