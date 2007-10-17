Янукович: наступні дострокові вибори знищать економіку

Створення «однокольорової» коаліції на сьогоднішній день неможливе, й нових парламентських виборів в Україні не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Яка буде коаліція – ми побачимо на першому засіданні Верховної Ради нового скликання. Тому зараз я можу сказати лише одне - заяви, які сьогодні звучать про те, що ця коаліція однозначно буде «однокольоровою» – сьогодні таке становище й такий розклад політичних сил, що це зробити практично неможливо. Вона не буде стабільною, а це означає, що держава житиме в нестабільності», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що буде докладено всіх сил для того, щоб об`єднати країну й щоб життя стало стабільним, а влада працювала ефективно. «Це головна мета», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

«Яка буде коаліція – життя покаже», - додав прем`єр.

Говорячи про можливість проведення нових позачергових парламентських виборів, В.ЯНУКОВИЧ заявив: «Ми зробимо все, щоб цього не допустити». «Я впевнений, що такі вибори… Якщо зараз дострокові вибори нашкодили економіці України і життю людей, то наступні дострокові вибори – вони знищать економіку», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.