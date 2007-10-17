Ющенко чекає від помарачевих кандидатури прем’єра і урядовців

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про готовність на основі пропозицій коаліції внести на затвердження Верховної Ради кандидатуру прем’єр-міністра і кандидатури до складу уряду.

Про це йдеться у заяві Президента про офіційні результати дострокових виборів і формування парламентської коаліції, текст якої передано агентству УНІАН.

“Відповідно до Конституції України, заявляю про готовність на основі пропозицій коаліції внести на затвердження кандидатуру прем’єр-міністра та кандидатури до складу Кабінету міністрів. Доручаю Блоку Юлії Тимошенко і блоку «Наша Україна – Народна самооборона» виконати необхідні конституційні вимоги”, - заявив Президент.

При цьому він нагадав політичним силам про оперативність роботи.

“Суспільство очікує, що на першому засіданні Ради буде обраний новий голова парламенту, схвалені першочергові погоджені документи і призначено уряд. Це – чітка послідовність кроків”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

“Послідовно, системно і швидко треба приступити до втілення головних завдань країни”, - додав він.