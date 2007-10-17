Ющенко підтримав план дій БЮТ та НУ-НС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримує спільний план дій БЮТ і блоку “Наша Україна – Народна самооборона” та їхній намір сформувати більшість у парламенті.

Про це йдеться у заяві Президента про офіційні результати дострокових виборів і формування парламентської коаліції, текст якої передано агентству УНІАН.

Зокрема, зазначивши, що з волі людей більшість на виборах отримали сили, які підтвердили відданість демократичним і європейським цінностям, і що це – вже сталий і незмінний рух, В.ЮЩЕНКО заявив: “15 жовтня Блок Юлії Тимошенко і Блок «Наша Україна – Народна самооборона» представили Президенту України свій спільний план дій і заявили про готовність сформувати більшість у парламенті України. Підтримую цей намір. Підкреслюю: ці сили взяли на себе відповідальність за розвиток ситуації і продуктивну роботу у вищому законодавчому органі”.

При цьому Президент зазначив, що очікує на утворення більшості коаліцією з моменту відкриття сесії Верховної Ради.