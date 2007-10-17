Ющенко гарантував права опозиції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що гарантує додержання усіх прав опозиції.

Про це йдеться у заяві глави держави про офіційні результати дострокових виборів і формування парламентської коаліції, текст якої передано УНІАН.

"Твердо гарантую додержання усіх прав опозиції. Вона матиме всі можливості для повноцінної роботи і контролю за діями влади. Цей принцип є непорушний”, - заявив Президент.

Також В.ЮЩЕНКО зазначив: “Хочу вірити, що всі члени парламенту виявлять мудрість і відповідальність. Застерігаю від спроб зриву діяльності Верховної Ради”.

Президент підкреслив, що на виборах переможених немає, немає різних частин України, немає поділу між народом, натомість є перемога людей.

“Є перемога всіх громадян України, є моральна перемога виборців над зрадою і корупцією в парламенті”, - заявив він, додавши, що ці досягнення – основа для нормальної роботи влади, для розвитку держави, для реальних змін у житті.

“Ми йдемо вперед. Запрошую парламентаріїв до роботи”, - зауважив В.ЮЩЕНКО.