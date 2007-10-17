У БЮТ побачили, що Черновецький активно готується до перевиборів

Зміну в поведінці київської влади представники Блоку Юлії Тимошенко в Київраді пов’язують з неминучими достроковими виборами мера столиці і міської ради.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили голова фракції БЮТ у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА та перший заступник голови фракції БЮТ у Київраді Юрій ДМИТРУК.

На їхнє переконання, нинішня влада столиці активно готується до цих перевиборів.

“11 жовтня ми стали свідками на погоджувальній раді – засіданні Президії того, що вже наступив період позачергових виборів мера і діючої Київради, і ми це відчуваємо за тим форматом поведінки, яка змінюється діючою владою”, - сказала Т.МЕЛІХОВА.

Зокрема, за її словами, проведення сесій щочетверга і при цьому відновлення трансляцій на ТРК “Київ”, надання журналістам можливості приймати участь у засіданні Президії та бути присутніми в сесійній залі під час пленарних засідань, зміна формату розгляду земельних питань – все це зроблено для того, щоб продемонструвати зараз киянам відкритість міської влади та викликати в них прихильність.

Водночас Т.МЕЛІХОВА наголосила, що сесія Київради 1 жовтня стала “межею того беспредела” з боку міської влади, “яким вона позакривала на сьогоднішній день дуже багато обіцянок, відбулася купівля політичних сил”.

“Ми маємо дуже багато запитань разом із киянами. Тому очікуємо, щоб нам дали відповідь на такі запитання, як, наприклад, коли будуть оприлюднені всі ті рішення, які були прийняті 1 жовтня, коли були лише номери кадастрових справ і суті справ кияни не могли побачити, не бачили їх і депутати, хто голосував”, - зазначила вона.

Така поведінка керівників столиці, за словами Т.МЕЛІХОВОЇ, свідчить про активну підготовку до позачергових місцевих виборів. Причому підготовка ця, як зазначила лідер фракції БЮТ, розпочалася заздалегідь і триває ще з минулого року.

"У Києві йде концентрація фінансових потоків і адмінресурсу для того, щоб використати його на виборах. Це суцільна зміна кадрів, це зміна чи реорганізація комунальних підприємств і рейдерські атаки на комунальні підприємства. Збільшена в бюджеті Києва стаття програми “Турбота”, а це якраз ті гроші, які будуть направлені не з власної кишені, а за рахунок бюджету для того, щоб здобути більшу прихильність саме людей похилого віку, тих людей, які перебувають в складних матеріальних ситуаціях”, - підкреслила Т.МЕЛІХОВА.

"Суцільний беспредел” з роздачею землі в Києві, за її словами, вдалося призупинити перемогою демократичних сил на парламентських виборах 30 вересня. Лідер БЮТ у Київраді повідомила, що майже після кожної сесії міськради вони звертались до органів прокуратури щодо прийнятих рішень по землі в Київраді. З приводу того, чому вони до цього часу мовчать, Т.МЕЛІХОВА зазначила, що, на її думку, “ці вибори, які відбулись, і найближча зміна правоохоронних органів дасть відповідь, чому вони (правоохоронні органи – УНІАН) мовчать зараз по розподілу земель”.

У свою чергу, Ю.ДМИТРУК повідомив, що в пакеті законів, які готуються для прийняття Верховною Радою, є проекти про проведення дострокових виборів у Київраду і про перевибори Київського міського голови. “Юридичні підстави для цього є, і ми сподіваємося, що цей закон буде прийнятий буквально на першій сесії, і що перевибори будуть призначені в перші дні засідань Верховної Ради”, - підкреслив він.

Упевненість в тому, що вся коаліція підтримає відповідне рішення ВР щодо проведення місцевих виборів у Києві Т.МЕЛІХОВА пояснила тим, що цей проект передбачений в коаліційній угоді БЮТ та НУ-НС.

“Ви знаєте, що при складанні коаліційної угоди зразу ж пакетом розглядаються першочергові закони, які буде винесено на голосування, і в т.ч. дострокове припинення повноважень Київського міського голови, про що говорила лідер нашого блоку”, - сказала Т.МЕЛІХОВА.