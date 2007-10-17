Тимошенко і Кириленко оприлюднили угоду про коаліцію

Блок Юлії Тимошенко і блок "Наша Україна - Народна самооборона" на прес-конференції оприлюднили текст угоди про створення парламентської коаліції у Верховній Раді VI скликання. Демократична коаліція буде стабільною, і блок “Наша Україна – Народна самооборона” та БЮТ позитивно проголосують за кандидатури прем’єр-міністра і голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала сьогодні на прес-конференції у Києві лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, фракції цих двох блоків дадуть необхідні голоси при обранні прем’єр-міністра України та голови ВР.

Як сказала Ю.ТИМОШЕНКО, також у парламенті буде 228 голосів депутатів при голосуванні за важливі законопроекти. Вона зауважила, що у світі є приклади, коли коаліція мала перевагу в 1-2 голоси і працювала успішно.

За її словами, сьогодні представники Партії регіонів говорять, що ніколи не буде сформована демократична коаліція, але вона вже сформована.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що раніше представники Партії регіонів говорили про те, що дострокові парламентські вибори не відбудуться, але вони відбулися.

Лідер БЮТ категорично заявила, що коаліція «буде стабільною».