У Луценка виявили проблеми с серцем, заявляє його дружина

Про це повідомила дружина екс-глави МВС Ірина Луценко після телефонної розмови з чоловіком, що відбулася вчора, поінформували УНІАН у прес-службі «Народної самооборони».

Зокрема, за словами І.Луценко, після ознайомлення із офіційними повідомленнями ДПтСУ про медичні огляди та задовільний стан здоров’я Ю.Луценко написав заяву на ім’я начальника колонії Ю.Орловського.

«У своїй заяві Луценко вказав про різке погіршення стану його здоров’я. За два останні тижні його самопочуття погіршилося через сильні безперервні болі, на тілі проявилися алергічні реакції, зменшилася рухлива активність. Через це він змушений перебувати на постійних знеболювальних уколах та медикаментах», - зазначила вона.

І.Луценко підкреслила, що екс-міністр у своїй заяві вимагає від керівництва Менської ВК №91 забезпечити його необхідним медичним лікуванням у стаціонарному спеціалізованому закладі для усунення фізичних болів, які постійно турбують його.

«Він також вказав, що після обстеження 8 листопада у медичному висновку про «задовільний стан здоров’я» лікарі додатково до усіх наявних у Луценка хвороб вказали про серцеві захворювання», - зазначила І.Луценко.

Крім того, дружина екс-міністра повідомила, що «у висновку лікарі також рекомендували додаткове обстеження кишечника, на що Луценко заявив про свою згоду лише у випадку госпіталізації у спецзаклад та призначення лікаря, який нестиме персональну кримінальну відповідальність за його лікування та стан здоров’я».

Вона також додала, що у заяві її чоловік зазначив, що медичний висновок лікарів не був виданий на руки самому Ю.Луценку.

«Швидше за все, тюремники зробили це для того, аби ми не мали на руках ще один медичний документ про реальний стан здоров’я Юрія Луценка та можливість оприлюднення його в пресі», - уточнила І.Луценко.