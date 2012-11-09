Тюремники сказали дружині Луценка приходити на побачення пізніше

Державна пенітенціарна служба України заявляє, що керівництво Менської колонії рекомендувало дружині засудженого екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Ірині Луценко скористатись правом на побачення з чоловіком у відведений для цього час.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтС.

У ДПтС зазначили, що сьогодні, 9 листопада, І.Луценко о 13:30 годині прибула до Менської виправної колонії (№91) з метою провести зустріч з чоловіком. «Її висловлювання про заборону провести побачення із засудженим не відповідають дійсності. Керівництвом установи їй було роз’яснено, що згідно з діючою нормативно-правовою базою (п.49 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань) побачення засуджених зі своїми адвокатами та захисниками надається у неробочий для засуджених час. У зв’язку з цим, І.Луценко було рекомендовано зачекати та розпочати побачення о16:00. На що вона не погодилась та від’їхала з установи», - говориться в повідомленні. Також, посилаючись на слова чергового співробітника установи, який проводив бесіду з І.Луценко, у ДПтС повідомили, що «вона мотивувала відмову чекати тим, що може спізнитися на концерт В.Меладзе».

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«Окремо керівництво Менської виправної колонії (№91) інформує, що жодного затягування чи зволікань при оформленні передач засудженим в установі немає – все здійснюється в межах вимог відомчої нормативно-правової бази, «натовпу відвідувачів» немає, нарікань з цих питань від відвідувачів до керівництва установи не надходить», - йдеться в повідомленні прес-служби ДПтС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні І.Луценко заявила, що її не допускають у Менську колонію для побачення з чоловіком і передачі юридичних документів. За словами І.Луценко, їй «відмовляють у зустрічі із чоловіком, мотивуючи це відсутністю заяви з боку Луценка про таке побачення. Але адміністрація колонії сьогодні раптом забула, що я знаходжуся у статусі захисника із кола близьких осіб, тому відповідно до ст. 48 Кримінально-процесуального кодексу кількість побачень і їхня тривалість не обмежується».