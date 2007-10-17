Тимошенко дозволила Януковичу показати своє справжнє обличчя

БЮТ та НУНС не бачать підстав для того, щоб Партія регіонів блокувала роботу парламенту.

Про це заявили лідер БЮТ Юлія Тимошенко та один із лідерів НУНС В`ячеслав Кириленко на прес-конференції у середу.

"Нам видається абсолютно непродуктивним неучасть у роботі парламенту або блокування його роботи з боку тих сил, які не змогли здобути більшість, бо ми надали їм широкі права", - зазначив Кириленко.

За його словами, опозиція відповідно до нового закону отримає право на представництво в керівництві Верховної Ради, участь у здійсненні парламентського контролю, участь у бюджетному процесі, прав на утворення опозиційного уряду, право на виступ з порядку дня, право на заяву, співдоповідь, право на участь в формуванні персонального складу органів держвлади.

Це все те, що нам доводилося добувати з боєм в останні місяці існування колишнього парламенту. І чого нам колишня коаліція забезпечувати і не збиралася", - сказав Кириленко.

Він також нагадав, що у середу президент звернувся до народу і висловив задоволення тим, щоб БЮТ і НУНС уже підписали угоду про створення коаліції демсил, а також закликав надати широкі права опозиції.

У свою чергу лідер БЮТ Юлія Тимошенко зауважила, що "суспільству буде неприємно, коли Партія регіонів буде блокувати законопроект про зняття недоторканності і пільг із народних депутатів".

"Все це голосується одним пакетом, і якщо таке обличчя у Партії регіонів є, то суспільство на нього подивиться. Партія регіонів йшла на вибори з гаслами стабільності, спокою, тому я не бачу підстав, щоб вони зараз блокували роботу парламенту", - сказала Тимошенко.

Як відомо, представники Партії регіонів обіцяли блокувати ухвалення будь-яких законів до призначення прем`єра.

Українська правда