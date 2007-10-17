КПУ оскаржила результати виборів у суді
16:47, 17 жовтня 2007Політика
2335
Гмиря звернувся до ВАСУ
|Сергій ГМИРЯ
Як повідомили УНІАН у прес-службі КПУ, кандидат у народні депутати від КПУ Сергій ГМИРЯ звернувся до Вищого адміністративного суду із позовною заявою про визнання дій Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів протиправними.
Як наголошується у повідомлені, у позовній заяві наводяться численні факти порушення Центрвиборчкомом Конституції у частині дотримання прав і свобод громадян, Конвенції про захист прав і основних свобод людини, законів «Про Центральну виборчу комісію» і «Про вибори народних депутатів України».
С.ГМИРЯ також просить суд заборонити газетам «Голос України» і «Урядовий кур’єр» публікувати результати парламентських виборів до вирішення справи по суті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter