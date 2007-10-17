Тимошенко «з великим задоволенням» проголосує за Кириленка

Голову Верховної Ради України буде обрано в перший день роботи парламенту. Про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому вона зазначила, що необхідно обрати керівництво парламенту, щоб можна було приймати закони.

На запитання, чи в перший же день обиратиметься й перший заступник та заступник голови ВР, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла, що коаліція готова розглядати питання щодо обрання на посаду заступника голови ВР представника опозиції.

Лідер БЮТ наголосила, що після обрання В’ячеслава КИРИЛЕНКА головою ВР у парламенті буде прийнято пакетом законопроекти за процедурою ad-hoc.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що цією процедурою передбачено голосування за окремою процедурою з того чи іншого питання (поза регламентом).

На її переконання, жодних регламентних перешкод для прийняття в пакеті 12 законопроектів, який пропонує коаліція, немає. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що, якщо є політичні перешкоди, то коаліція готова з опозицією обговорити питання, які стосуються, зокрема, норми закону про опозицію та щодо місцевих органів влади.

Лідер БЮТ також наголосила, що якщо опозиція не підтримає законопроекти, які стосуються скасування депутатської недоторканності та скасування пільг, то коаліція сама проголосує за ці законопроекти. «Ми проголосуємо без них», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що БЮТ «з великим задоволенням» проголосує за кандидатуру В.КИРИЛЕНКА на посаду голови ВР. Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що «це прекрасна кандидатура», яка була запропонована Блоком НУ-НС.

В.КИРИЛЕНКО, у свою чергу, зазначив, що всі розмови, які ведуться з боку опонентів про те, що можуть бути не підтримані кандидатури або на посаду голови ВР, або прем’єр-міністра України, спрямовані на те, щоб «похитнути гідність» БЮТ та НУ-НС. Він зазначив, що мав досить довгу зустріч, зокрема з Юрієм ЄХАНУРОВИМ, і вся фракція НУ-НС голосуватиме за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому В.КИРИЛЕНКО наголосив, що ніяких груп у блоці НУ-НС немає, які виступають проти домовленостей, які на сьогодні є. Він наголосив, що всі 100% членів коаліції проголосують за кандидатури голови ВР та прем’єр-міністра України на сесії парламенту.