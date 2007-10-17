НУ-НС узгодить свої кандидатури міністрів з Тимошенко

Блок «Наша Україна – Народна самооборона» наступного тижня буде визначатися щодо кандидатур, які представлятимуть цей блок к новому складі Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив один з лідерів блоку НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що на даний момент не може одноосібно говорити про якісь прізвища від НУ-НС у новому складі Кабінету міністрів.

За словами В.КИРИЛЕНКА, кожна кандидатура на конкретну посаду буде обговорюватися спочатку в блоці, а потім безпосередньо з колегами по коаліції – Блоком Юлії Тимошенко.

При цьому В.КИРИЛЕНКО запевнив, що у новому складі уряду будуть враховані інтереси усіх політичних сил, які входять до НУ-НС.

Говорити про персональний склад Кабміну відмовилась і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО. «Я не уповноважена говорити про персоналії, оскільки обговорення цих кандидатур ще не відбулось», - сказала вона на прес-конференції.