Тимошенко чекає від Литвина пропозицій

17:02, 17 жовтня 2007
Політика
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У БЮТ готові до проведення переговорів

Коаліція демократичних сил готова до співпраці у Верховній Раді VI cкликання з Блоком Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання про проведення додаткових консультацій БЮТ та блоку “Наша Україна – Народна самооборона” з Блоком Литвина.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, Блок Литвина ще досі визначається зі своєю тактикою поведінки у ВР.

«Але ми готові до проведення переговорів і чекаємо від ЛИТВИНА пропозицій», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, керівник виборчого штабу Блоку Литвина Ігор ШАРОВ заявив, що Блок Литвина розпочне офіційні переговори щодо коаліції лише після початку роботи ВР.

 

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