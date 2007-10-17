Тимошенко чекає від Литвина пропозицій

Коаліція демократичних сил готова до співпраці у Верховній Раді VI cкликання з Блоком Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання про проведення додаткових консультацій БЮТ та блоку “Наша Україна – Народна самооборона” з Блоком Литвина.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, Блок Литвина ще досі визначається зі своєю тактикою поведінки у ВР.

«Але ми готові до проведення переговорів і чекаємо від ЛИТВИНА пропозицій», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, керівник виборчого штабу Блоку Литвина Ігор ШАРОВ заявив, що Блок Литвина розпочне офіційні переговори щодо коаліції лише після початку роботи ВР.