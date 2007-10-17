Стельмах не піде працювати у Верховну Раду
17:15, 17 жовтня 2007Політика
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НБУ збереже свого голову
|Володимир СТЕЛЬМАХ
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.
“Я вам заявляю, що я не піду працювати у ВР”, - сказав В.СТЕЛЬМАХ.
Також В.СТЕЛЬМАХ повідомив, що не обговорював питання своєї відставки з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.
Як повідомляв УНІАН, 68-річний Володимир СТЕЛЬМАХ входить у виборчий список блоку «Наша Україна – Народна самооборона» під номером 28.
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