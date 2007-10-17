Стельмах не піде працювати у Верховну Раду

Голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ заявляє, що не піде працювати у Верховну Раду України і залишиться на посаді голови НБУ до кінця каденції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

“Я вам заявляю, що я не піду працювати у ВР”, - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Також В.СТЕЛЬМАХ повідомив, що не обговорював питання своєї відставки з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як повідомляв УНІАН, 68-річний Володимир СТЕЛЬМАХ входить у виборчий список блоку «Наша Україна – Народна самооборона» під номером 28.