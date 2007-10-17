До прем`єрства Тимошенко наблизять 12 законопроектів

Фракції майбутньої демократичної коаліції мають намір ухвалити 12 законопроектів одним пакетом до обрання прем’єр-міністра та уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що йдеться про законопроекти, ухвалення яких передбачено угодою про створення коаліції між БЮТ та блоком “Наша Україна – Народна самооборона”.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, йдеться про ухвалення закону, що передбачає скасування недоторканності та пільг народних депутатів, а також прийняття в новій редакції закону про Кабінет міністрів.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в цьому пакеті є законопроект щодо введення імперативного мандату, а також пакет документів, які стосуються проведення дострокових виборів мера Києва і Київської міської ради.

Вона підкреслила, що в пакеті, який демократична коаліція пропонує ухвалити ВР, є законопроекти, що стосуються функцій місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також центральних органів влади.

За її словами, в цьому пакеті є законопроекти про функції Внутрішніх військ України, а також про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти; затвердження статуту ГУАМ.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в пакеті також є закон про опозицію. Вона підкреслила, що коаліція готова враховувати пропозиції опозиційних фракцій до даного законопроекту.