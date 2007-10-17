Нові депутати матимуть три тижні, щоб оформитися на роботу в парламенті

Новообрані депутати матимуть три тижні, щоб подати документи Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що перша сесія Верховної Ради нового скликання розпочнеться не пізніше, ніж за 25 днів з моменту оголошення Центрвиборчкомом результатів дострокових парламентських виборів. Про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що ЦВК протягом п’яти днів з дня оголошення результатів виборів має їх оприлюднити в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр». «Наскільки я знаю, відповідні листи від ЦВК до редакцій цих газет вже є», - сказала лідер БЮТ.

Після того, як ці результати будуть оприлюднені в газетах, протягом 20 днів кандидати в народні депутати мають подати до ЦВК відповідні документи для отримання тимчасового посвідчення народного депутата. «Я впевнена, що депутати двох наших фракцій зроблять це значно швидше», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи визначилися БЮТ та НУ-НС зі складом своїх представників до робочої групи з підготовки першого засідання ВР, один із лідерів НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО зазначив, що поки остаточно цей перелік не визначений. При цьому він нагадав, що до складу робочої групи входитимуть по 5 представників від кожної політичної сили, що перемогла на виборах.

Голову ВР буде обрано в перший день роботи парламенту Голову Верховної Ради України буде обрано в перший день роботи парламенту. Про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому вона зазначила, що необхідно обрати керівництво парламенту, щоб можна було приймати закони.

На запитання, чи в перший же день обиратиметься й перший заступник та заступник голови ВР, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла, що коаліція готова розглядати питання щодо обрання на посаду заступника голови ВР представника опозиції.

Лідер БЮТ наголосила, що після обрання В’ячеслава КИРИЛЕНКА головою ВР у парламенті буде прийнято пакетом законопроекти за процедурою ad-hoc.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що цією процедурою передбачено голосування за окремою процедурою з того чи іншого питання (поза регламентом).

На її переконання, жодних регламентних перешкод для прийняття в пакеті 12 законопроектів, який пропонує коаліція, немає. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що, якщо є політичні перешкоди, то коаліція готова з опозицією обговорити питання, які стосуються, зокрема, норми закону про опозицію та щодо місцевих органів влади.

Лідер БЮТ також наголосила, що якщо опозиція не підтримає законопроекти, які стосуються скасування депутатської недоторканності та скасування пільг, то коаліція сама проголосує за ці законопроекти. «Ми проголосуємо без них», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що БЮТ «з великим задоволенням» проголосує за кандидатуру В.КИРИЛЕНКА на посаду голови ВР. Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що «це прекрасна кандидатура», яка була запропонована Блоком НУ-НС.

В.КИРИЛЕНКО, у свою чергу, зазначив, що всі розмови, які ведуться з боку опонентів про те, що можуть бути не підтримані кандидатури або на посаду голови ВР, або прем’єр-міністра України, спрямовані на те, щоб «похитнути гідність» БЮТ та НУ-НС. Він зазначив, що мав досить довгу зустріч, зокрема з Юрієм ЄХАНУРОВИМ, і вся фракція НУ-НС голосуватиме за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому В.КИРИЛЕНКО наголосив, що ніяких груп у блоці НУ-НС немає, які виступають проти домовленостей, які на сьогодні є. Він наголосив, що всі 100% членів коаліції проголосують за кандидатури голови ВР та прем’єр-міністра України на сесії парламенту.

БЮТ та НУ-НС поки не узгодили кандидата на мера Києва Блок “Наша Україна – Народна самооборона” та Блок Юлії Тимошенко поки не узгодили єдину кандидатуру на посаду мера Києва.

Юлія Тимошенко нагадала, що ухвалення постанови про проведення дострокових виборів мера столиці та Київради є одним з першочергових завдання демократичної коаліції.

При цьому, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, остаточно визначатися з узгодженою кандидатурою на посаду мера від коаліції демократичних сил необхідно тільки після ухвалення відповідних проектів документів. «Нам спочатку треба від цього мера позбавитись, а потім говорити про узгоджену кандидатуру», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи готова коаліція підтримати на посаду мера лідера НУ-НС Юрія ЛУЦЕНКА, голова Політради блоку В’ячеслав КИРИЛЕНКО зазначив, що це питання вирішуватиметься залежно від того, чи захоче сам Ю.ЛУЦЕНКО очолити київську владу. «Якщо він виявить таке бажання, то блок НУ-НС з радістю його підтримає», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

НУ-НС ще не обговорював кандидатури міністрів

Блок «Наша Україна – Народна самооборона» наступного тижня буде визначатися щодо кандидатур, які представлятимуть цей блок к новому складі Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив один з лідерів блоку НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що на даний момент не може одноосібно говорити про якісь прізвища від НУ-НС у новому складі Кабінету міністрів.

За словами В.КИРИЛЕНКА, кожна кандидатура на конкретну посаду буде обговорюватися спочатку в блоці, а потім безпосередньо з колегами по коаліції – Блоком Юлії Тимошенко.

При цьому В.КИРИЛЕНКО запевнив, що у новому складі уряду будуть враховані інтереси усіх політичних сил, які входять до НУ-НС.

Говорити про персональний склад Кабміну відмовилась і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО. «Я не уповноважена говорити про персоналії, оскільки обговорення цих кандидатур ще не відбулось», - сказала вона на прес-конференції.

Ділити парламентські комітети зарано Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що БЮТ та блок “Наша Україна – Народна самооборона” не розподіляли посади керівників парламентських комітетів.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, на сьогодні розподіляти посади профільних комітетів Верховної Ради недоречно, оскільки згідно з законодавством та Регламентом ВР, кожна політична сила, що пройшла до парламенту, має делегувати своїх представників до комітетів, виходячи із кількості членів фракції. Тільки після формування комітетів можна буде говорити про обрання їх керівництва.

Також Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в угоді про створення коаліції між БЮТ та НУ-НС, як заявлялось раніше, кандидатури на посади силових відомств, у тому числі й генеральний прокурор, призначатимуться за поданням Президента.

За її словами, БЮТ та “Наша Україна – Народна самооборона” домовились, що за умови, коли представник однієї політичної сили є міністром, то представник іншої політичної сили має бути першим заступником міністра.

Що отримає опозиція

Крім того, лідер БЮТ повідомила, що законопроектом про опозицію передбачено запропонувати політичним силам, що не увійшли до коаліції, посаду віце-прем’єр-міністра України, який виконуватиме контрольні функції. На її думку, Партія регіонів «на такі відчайдушні кроки в житті ніколи не йшла». «Завжди все було закрито за сімома печатками, тому що ділили майно, власність, ресурси, заводи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона зазначила, що демократична коаліція є абсолютно відкритою, тому що їй нічого приховувати від опозиції, від суспільства.

Ю.ТИМОШЕНКО також зауважила, що опозиції пропонуються посади заступників міністрів та заступників голів облдержадміністрацій, а також заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади для здійснення контрольних функцій.

Крім того, опозиції буде запропонована посада керівника Рахункової палати, а також право делегувати своїх представників до наглядових рад усіх без винятку структур та керівництво в контролюючих комітетах парламенту.