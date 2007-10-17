Ющенко повертається до Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив робочу поїздку до Дніпропетровської області та відбув до Києва.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у Дніпропетровську В.ЮЩЕНКО відвідав обласну та дитячу клінічну лікарні, де поспілкувався із постраждалими внаслідок вибухів газу, а також з їхніми родичами.

Президент передав пацієнтам подарунки.

На подвір’ї школи, розташованої поблизу місця трагедії, В.ЮЩЕНКО встановив лампаду до символічного місця пам’яті загиблих.