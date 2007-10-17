Ющенко повертається до Києва
18:33, 17 жовтня 2007Політика
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Президент поспілкувався із постраждалими у Дніпропетровську
Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив робочу поїздку до Дніпропетровської області та відбув до Києва.
Як повідомляє прес-служба глави держави, у Дніпропетровську В.ЮЩЕНКО відвідав обласну та дитячу клінічну лікарні, де поспілкувався із постраждалими внаслідок вибухів газу, а також з їхніми родичами.
Президент передав пацієнтам подарунки.
На подвір’ї школи, розташованої поблизу місця трагедії, В.ЮЩЕНКО встановив лампаду до символічного місця пам’яті загиблих.
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