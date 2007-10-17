Тимошенко: що отримає опозиція

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що БЮТ та “Наша Україна – Народна самооборона” домовились, що за умови, коли представник однієї політичної сили є міністром, то представник іншої політичної сили має бути першим заступником міністра.

Крім того, лідер БЮТ повідомила, що законопроектом про опозицію передбачено запропонувати політичним силам, що не увійшли до коаліції, посаду віце-прем’єр-міністра України, який виконуватиме контрольні функції. На її думку, Партія регіонів «на такі відчайдушні кроки в житті ніколи не йшла». «Завжди все було закрито за сімома печатками, тому що ділили майно, власність, ресурси, заводи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона зазначила, що демократична коаліція є абсолютно відкритою, тому що їй нічого приховувати від опозиції, від суспільства.

Ю.ТИМОШЕНКО також зауважила, що опозиції пропонуються посади заступників міністрів та заступників голів облдержадміністрацій, а також заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади для здійснення контрольних функцій.

Крім того, опозиції буде запропонована посада керівника Рахункової палати, а також право делегувати своїх представників до наглядових рад усіх без винятку структур та керівництво в контролюючих комітетах парламенту.